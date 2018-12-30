Öldürüp Tuvaletin Yanına Gömdüğü Ağabeyinin Cesediyle İki Gün Aynı Odada Kalmış (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Konya
'nın Karapınar
ilçesinde kavga
ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:44 Kaynak: DHA
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