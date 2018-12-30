Son Dakika Haberleri: Öldürüp Tuvaletin Yanına Gömdüğü Ağabeyinin Cesediyle İki Gün Aynı Odada Kalmış (2)

Öldürüp Tuvaletin Yanına Gömdüğü Ağabeyinin Cesediyle İki Gün Aynı Odada Kalmış (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürüp Tuvaletin Yanına Gömdüğü Ağabeyinin Cesediyle İki Gün Aynı Odada Kalmış (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Konya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28),  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:44 Kaynak: DHA

Konya, kavga, Karapınar, Güncel
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