Son Dakika Haberleri: Ole Gunnar Solskjaer: 'Ashley Genç En İyi Bir Profesyoneldir'
Son Dakika Spor Haber

Ole Gunnar Solskjaer: 'Ashley Genç En İyi Bir Profesyoneldir'

21 dakika önce

Bazı Manchester United destekçilerinden düşmanca bir karşılama almasına rağmen, Ole Gunnar Solskjær, gazete yıllardır kulübe sadık bir hizmetçi olan biri olarak desteğini gösterdi.

Bazı Manchester United destekçilerinden düşmanca bir karşılama almasına rağmen, Ole Gunnar Solskjær, gazete yıllardır kulübe sadık bir hizmetçi olan biri olarak desteğini gösterdi.
Ole Gunnar Solskjaer: 'Ashley Genç En İyi Bir Profesyoneldir'
Manchester United, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ole Gunnar Solskjaer: 'Ashley Genç En İyi Bir Profesyoneldir'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]