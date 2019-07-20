Ole Gunnar Solskjaer: 'Ashley Genç En İyi Bir Profesyoneldir'
21 dakika önce
Bazı Manchester United destekçilerinden düşmanca bir karşılama almasına rağmen, Ole Gunnar Solskjær, gazete yıllardır kulübe sadık bir hizmetçi olan biri olarak desteğini gösterdi.
Bazı Manchester United
destekçilerinden düşmanca bir karşılama almasına rağmen, Ole Gunnar Solskjær, gazete yıllardır kulübe sadık bir hizmetçi olan biri olarak desteğini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05
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