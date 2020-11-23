Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir maçını mutlaka kazanmalıyız

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul Başakşehir karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul Başakşehir karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında yarın kendi sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek olan Manchester United'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Başakşehir'in İstanbul Başakşehir'in Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Norveçli teknik adam, "Zor bir maç oynayacağız. Konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Önceki maça kıyasla daha sabırlı ve disiplinli olmalıyız" dedi.Takımdaki eksiklerden söz eden Solskjaer, " Paul Pogba 'nın durumu maç saatinde belli olacak. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas eden Jesse Lingard ise aramızda olmayacak" ifadelerini kullandı. Solskjaer, gruptan çıkmak için Başakşehir maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi ve galibiyetten başka düşünceleri olmadığını dile getirdi.

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