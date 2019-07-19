Son Dakika Haberleri: Ole Gunnar Solskjaer Lukaku'nun Geleceği Üzerine Konuşmaya İsteksiz
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Ole Gunnar Solskjaer Lukaku'nun Geleceği Üzerine Konuşmaya İsteksiz

36 dakika önce

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan oynamak yerine, Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjær, golü attığı Romalu Lukaku'nun rakiplerine karşı hareket ettiği iddiasına gönülsüzce cevap veriyor. Lukaku, bu yaz Old Trafford'dan uzaklaşmak için yoğun bir şekilde söylentilere maruz kaldı ve Inter'e karşı bir rol oynamak için uygun olmayacak.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan oynamak yerine, Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjær, golü attığı Romalu Lukaku'nun rakiplerine karşı hareket ettiği iddiasına gönülsüzce cevap veriyor. Lukaku, bu yaz Old Trafford'dan uzaklaşmak için yoğun bir şekilde söylentilere maruz kaldı ve Inter'e karşı bir rol oynamak için uygun olmayacak.
Ole Gunnar Solskjaer Lukaku'nun Geleceği Üzerine Konuşmaya İsteksiz
Manchester United, Milan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:05 
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