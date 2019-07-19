Ole Gunnar Solskjaer Lukaku'nun Geleceği Üzerine Konuşmaya İsteksiz
36 dakika önce
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan oynamak yerine, Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjær, golü attığı Romalu Lukaku'nun rakiplerine karşı hareket ettiği iddiasına gönülsüzce cevap veriyor. Lukaku, bu yaz Old Trafford'dan uzaklaşmak için yoğun bir şekilde söylentilere maruz kaldı ve Inter'e karşı bir rol oynamak için uygun olmayacak.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan
oynamak yerine, Manchester United
menajeri Ole Gunnar Solskjær, golü attığı Romalu Lukaku'nun rakiplerine karşı hareket ettiği iddiasına gönülsüzce cevap veriyor. Lukaku, bu yaz Old Trafford'dan uzaklaşmak için yoğun bir şekilde söylentilere maruz kaldı ve Inter'e karşı bir rol oynamak için uygun olmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:05
Celta Vigo'dan sürpriz Emre Mor açıklaması Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti Victor Valdes, Barcelona U19 takımının yeni teknik direktörü oldu