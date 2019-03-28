Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United'ın Teknik Direktör Arayışlarına Son Veren Eski Golcüsü

Manchester United, Norveçli eski oyuncusu 46 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer'i resmen teknik direktör olarak atadı ve üç yıllık kontrat imzaladı.Ole Gunnar Solskjaer, Aralık ayı sonunda Jose Maurinho'nun görevden alınmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilmişti.Aslında Norveçli teknik adam, Manchester United camiasının hiç de yabancı olmadığı bir isim."Bebek yüzlü katil" lakabıyla bilinen Solskjaer, 1996 yılında 1,5 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu Manchester United'da 11 sezon forma giydi. 386 maça çıktı ve 237 gol attı.Attığı goller içinde 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalarda attığı ve Manchester United'a kupayı kazandıran gol Solskjaer'i taraftarlar gözünde efsane isimler arasına yerleştirdi.Futbol oynadığı dönemde 67 kez de Norveç Milli Takımı formasını giydi, 23 gole imza attı.Norveçli forvet, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle 2007 yılında futbolu bıraktı. Manchester United yedek takımını çalıştırdıTeknik Direktörlük kariyerine de futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra, futbolu bıraktığı kulüpte, yani Manchester United'ın yedek takımını çalıştırarak başladı.Daha sonra Norveç'in Molde takımını ve Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'yi çalıştırdı.Solskjaer, Jose Mourinho'nun yerine getirildiğinde Manchester United Premier Lig'de ilk dört sıradaki takımların 11 puan gerisinde, altıncı sırada bulunuyordu.Ancak Solskjaer görev başına geldiğinden bu yana oynadıkları 13 lig maçında yalnızca Arsenal'e kaybettiler. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak ilk dört takımın sonuncusu olan Arsenal ile aralarındaki puan farkı yalnızca iki.Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda ilk maçı evinde 2-0 kaybetmesine karşın rövanşta Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başardı. Çeyrek finalde ise rakibi Barcelona.Solskjaer: Her zaman hayalini kurduğum işti buBBC Sport'tan Simon Stone'un analizine göre, Manchester United Mourinho'nun yerine hücum futbolunun, genç yeteneklerin yetiştirilmesinin ve takım ruhunun önemini bilmesinin yanı sıra teknik direktörlük deneyimine de sahip birini getirmek istiyordu ve Solskjaer de tüm bu özellikleri taşıyan bir isim olarak ön plana çıktı.Solskjaer, "Her zaman hayalini kurduğum işti, bu ve kulübe uzun süre liderlik etme şansını elde ettiğim için heyecanı tarif edemiyorum" dedi.Şimdi ise camianın kendisinden beklentisi kalan haftalarda şampiyonluk hedefi uzak görünse de takımını yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıması ve Şampiyonlar Ligi'nde de ileri turları görebilmesi.