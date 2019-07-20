Ole Gunnar Solskjaer: Mason Greenwood Futbolunu Seviyor
21 dakika önce
Manchester United'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter'i 1-0 yenen tek golü atmasından sonra, Ole Gunnar Solskjaer, 17 yaşındaki Mason Greenwoods'un büyümesini bir oyuncu olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Manchester United
'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter'i 1-0 yenen tek golü atmasından sonra, Ole Gunnar Solskjaer, 17 yaşındaki Mason Greenwoods'un büyümesini bir oyuncu olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05
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