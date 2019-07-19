Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'yı En İyisine Geri Dönmek İstiyor
36 dakika önce
Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kadrolarının en iyisine dönebilmek için takımın iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor. Paul Pogba geçtiğimiz günlerde medya tarafından Manchester United gömleğindeki cansız performansları nedeniyle ağır eleştirildi.
Manchester United
menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kadrolarının en iyisine dönebilmek için takımın iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor. Paul Pogba
geçtiğimiz günlerde medya tarafından Manchester United gömleğindeki cansız performansları nedeniyle ağır eleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:05
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