Son Dakika Haberleri: Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'yı En İyisine Geri Dönmek İstiyor
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Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'yı En İyisine Geri Dönmek İstiyor

36 dakika önce

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kadrolarının en iyisine dönebilmek için takımın iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor. Paul Pogba geçtiğimiz günlerde medya tarafından Manchester United gömleğindeki cansız performansları nedeniyle ağır eleştirildi.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kadrolarının en iyisine dönebilmek için takımın iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor. Paul Pogba geçtiğimiz günlerde medya tarafından Manchester United gömleğindeki cansız performansları nedeniyle ağır eleştirildi.
Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'yı En İyisine Geri Dönmek İstiyor
Manchester United, Paul Pogba, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:05 
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