Son Dakika Haberleri: Ole Gunnar Solskjaer Wan-Bissaka Etkisi İle Memnun Kaldı
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Ole Gunnar Solskjaer Wan-Bissaka Etkisi İle Memnun Kaldı

21 dakika önce

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan'ı 1-0 yenerek kazanmasının ardından basınla konuştu. Norveçli, Wan-Bissaka'nın Birleşik mangalar üzerindeki etkisine duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan'ı 1-0 yenerek kazanmasının ardından basınla konuştu. Norveçli, Wan-Bissaka'nın Birleşik mangalar üzerindeki etkisine duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Ole Gunnar Solskjaer Wan-Bissaka Etkisi İle Memnun Kaldı
Manchester United, Milan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 
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