Ole Gunnar Solskjaer Wan-Bissaka Etkisi İle Memnun Kaldı
21 dakika önce
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan'ı 1-0 yenerek kazanmasının ardından basınla konuştu. Norveçli, Wan-Bissaka'nın Birleşik mangalar üzerindeki etkisine duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United
'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter Milan
'ı 1-0 yenerek kazanmasının ardından basınla konuştu. Norveçli, Wan-Bissaka'nın Birleşik mangalar üzerindeki etkisine duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05
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