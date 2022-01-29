Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı - Son Dakika

Kanser hastası bir köpeğin, uyutulmadan önceki son anlarına ilişkin video, sosyal medyada çok izlendi. Buna göre ağır kanser hastası olan bir köpeğin daha fazla acı çekmesini istemeyen doktorlar, köpeği uyutmaya karar verdi.

ÖLECEĞİNİ ANLADI

Videodaki köpek, hem acı çekmesinin etkisi hem de öleceğini anlamasıyla birlikte gözyaşlarına boğuluyor. Doktora çaresizce bakan köpeğin bu anları, binlerce görüntülenme aldı.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Sosyal medya kullanıcıları, köpeğe ait videoyu izledikten sonra çok duygulandıklarını ve hayvanlara daha merhametli yaklaşılması gerektiğini ifade etti.