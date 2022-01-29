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Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı - Son Dakika

Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı

29.01.2022 10:07

Ağır kanser hastası köpeğin daha fazla acı çekmesini istemeyen doktorlar, köpeği uyutmaya karar verdi. Öleceğini anlayan köpeğin son anlarında döktüğü gözyaşları ise sosyal medyada herkesin yüreğini parçaladı.

Kanser hastası bir köpeğin, uyutulmadan önceki son anlarına ilişkin video, sosyal medyada çok izlendi. Buna göre ağır kanser hastası olan bir köpeğin daha fazla acı çekmesini istemeyen doktorlar, köpeği uyutmaya karar verdi.

ÖLECEĞİNİ ANLADI

Videodaki köpek, hem acı çekmesinin etkisi hem de öleceğini anlamasıyla birlikte gözyaşlarına boğuluyor. Doktora çaresizce bakan köpeğin bu anları, binlerce görüntülenme aldı.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Sosyal medya kullanıcıları, köpeğe ait videoyu izledikten sonra çok duygulandıklarını ve hayvanlara daha merhametli yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

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Kanser, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı - Son Dakika
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