OLED Ekranlı Telefon ve Bilgisayarlar Grafen ile Daha Ucuz Olabilir - Son Dakika

Akıllı telefon üreticileri, yeni cihazlarında OLED ekranları tanıtmak için acele ederken, OLED panel üretimi özellikle son dönemde büyümeye devam ediyor.

OLED paneller üretiminde kullanılan malzemelerin fiyatları değer kazandığı için her geçen gün yükseliyor.

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, harika bir malzeme olan Grafen'in, OLED'lerin maliyetini düşürebilecek uygun bir ek malzeme olabileceğini açıkladılar.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, Grafen ile bir OLED'in gelişimini gösteren yeni bir çalışma ortaya koydular. Bilim insanları bunu yaparak, OLED panellerin yapımında kullanılan ender metallerden biri olan İndiyumu değiştirmeyi başardılar.

Yeni çalışma Advanced Optical Materials dergisinde yayınlandı ve İndiyum'u OLED'lerden değiştirmenin ilk uygulanabilir yolunu gösterdiler.

OLED Ekranlı Telefon ve Bilgisayarlar Grafen ile Daha Ucuz Olabilir

İndiyum, yerkabuğundaki en nadir dokuz elementten biridir. Öğenin nadirliği, AB listesinde kritik bir malzeme olarak sınıflandırılmasından da değerlendirilebilir.

Malzeme, OLED dokunmatik ekranların ve diğer panellerin üretiminde önemli bir rol oynuyor. Çoğunlukla indiyum kalay oksit (İTO) formunda kullanılır. Akıllı telefonları ve bilgisayarlardaki dokunmatik paneller dışında, Indium TV'lerde, güneş panellerinde ve hatta LED ışıklarda kullanımda bulunabilir.

Sınırlı kullanılabilirliği nedeniyle geçmişte OLED'lerden İndiyum'u değiştirmek için birçok girişimde bulunuldu. Bununla birlikte, şimdiye kadar denenen malzemelerin hiçbiri Indium'un sunduğuyla karşılaştırılabilir bir çıktı veremedi.

Profesör Colin Humphreys, yeni araştırma makalesinin Grafen'in ITO için geçerli bir yedek olduğunu kanıtlayan "dünyadaki ilk" olduğunu söylüyor. Kendisi ve ekibi tarafından yapılan araştırma, Grafen tabanlı bir OLED'in bir ITO-OLED'e benzer bir performansa sahip olduğunu gösteriyor.

Grafen keşfinden bu yana birçok kişi tarafından harika bir malzeme olarak lanse edildi. Grafen, sadece tek bir karbon atomu katmanı içerir ve yine de petek yapısı nedeniyle Dünya'daki en güçlü malzemelerden biri olduğunu kanıtlar. Ayrıca tamamen esnek olduğu için ihtiyaca göre şekillendirilebilir ve bakırdan daha iletkendir. Şimdiye kadar, Grafen kullanımı ana akım elektroniklere gerçekten girmedi. Teknoloji uzmanları tarafından yeni araştırmanın ölçeklenebilir olduğu tespit edilirse, son araştırma OLED üretiminde gerçekten bir dönüm noktası olabilir. Genel kullanıma ulaşmak biraz zaman alacak olsa da, bu çalışma telefonlarda ve bilgisayarlarda daha ucuz OLED panellere doğru ilk adımımız olabilir.