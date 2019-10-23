OLED iPhone'larda Karanlık Mod Enerji Tasarrufu Sağlar mı?

Karanlık Modlu iPhone Gerçekten Tasarruf Sağlıyor mu?

Akıllı telefonlarda karanlık m artık olmazsa olmaz… Ancak gerçekten pil ömründen tasarruf sağlıyor mu? Robotik testler aslında bunu doğruluyor…



iOS 13 ile birlikte en önemli özellik olarak bizlere sunulan Karanlık Mod iPhone'unuzun pil ömrünü uzatıyor mu? OLED modelli bir iPhone sahibiyseniz cevap "EVET"…



PhoneBuff tasarından yapılan testler bunu doğruluyor. iki iPhone XS test cihazında yapılan testlerde ışığı açık olan iPhone modeli kapandığında, diğer telefonun daha yüzde 30'luk bir şarjı olduğu görülüyor.



Bu durum iPhone cihazınızı daha uzun kullanmak isteyenler için bir çözüm olabilir. Yine de bunların resmi testler olmadığı belirtmekte fayda var. Ayrıca telefonlar oldukça parlak 200 nit değerinde test edildi. Bu nedenle farklı parlaklık seviyelerinde değişken sonuçlarda olabilir. Buna ilave olarak karanlık mod uyumlu uygulamalar testte kullanıldı.



Karanlık modun teknik olarak OLED telefonları normal LCD telefonlardan çok daha fazla etkilemesi muhtemel. OLED pikselleri kapatıldığında sıfır güç kullanır, normal LCD telefonlarda ise koyu pikseller biraz ışık yayıyor. Bu nedenle OLED telefonların daha iyi kontrast özelliklerine sahip olmasının nedeni budur.



Özetle iPhone'nunuzu yüzde 30 daha uzun kullanmak için Karanlık Modda kullanın…