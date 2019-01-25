Son Dakika Haberleri: Oled Üretiminde Kullanılabilen Özgün Elektrotlar Yapıldı

Oled Üretiminde Kullanılabilen Özgün Elektrotlar Yapıldı

59 dakika önce

Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı.

Oled Üretiminde Kullanılabilen Özgün Elektrotlar Yapıldı, System.String[]
Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Nevin Taşaltın'ın Türkiye'den proje yürütücüsü olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı projede, Maltepe Üniversitesi-TÜBİTAK MAM-Slovakya Bilimler Akademisi iş birliğiyle OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar üretildi.

Verilen bilgiye göre, son yıllarda temiz enerji kaynağı olarak adlandırılan organik ışık yayan diyot (OLED) aydınlatma paneli üretiminde elektrot olarak çoğunlukla ındiyum kalay oksit (ITO) kullanılıyor. Dünyada ITO kaynaklarının kısıtlı, yüksek maliyetli ve esnek tabanlı aygıt üretiminde kırılgan olması, bilim insanlarını yeni elektrot yapılarını araştırmaya yöneltiyor.

"Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, özgün üretim süreciyle nano kalınlıklı ve metal katkılı alüminyum oksit ince filmler hazırlanarak ITO filme alternatif optik geçirgenliğe ve iletkenliğe sahip elektrotlar üretildi. Yapılan elektrotlar, OLED üretiminde test edildi. Projenin bir sonraki adımında esnek tabanlı elektrot üretimi de hedefleniyor. 1 Eylül 2019'da tamamlanacak proje kapsamında yayınlar hazırlanıyor. Elektrotların ticarileştirilebilmesi öncesi bu yıl içinde patent için başvuru da yapılacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nevin Taşaltın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, disiplinler arası ekip çalışmasının önemini vurgulayarak, projenin organik elektronik alanında yeni bir adım olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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