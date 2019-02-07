Oled ve Çift Kameralı Bir İphone X Almanın En Ekonomik Yolu?
1 saat önce
Apple Yenilenmiş iPhone X modellerini 769 Dolara Satıyor OLED ve Çift Kameralı bir iPhone X Almanın En Ekonomik Yolu Yenilenmiş bir iPhone X satın almak, Apple Yenilenmiş iPhone X modellerini daha makul bir fiyata satıyor.
Apple
Yenilenmiş iPhone X modellerini 769 Dolara Satıyor
OLED ve Çift Kameralı bir iPhone X Almanın En Ekonomik Yolu Yenilenmiş bir iPhone X satın almak, Apple Yenilenmiş iPhone X modellerini daha makul bir fiyata satıyor.
Çift kameralı ve OLED ekranlı iPhone XS modeli için 1000 dolar para ödemek istemeyenler için farklı bir imkan söz konusu. Apple tamir görmüş, "Yenilenmiş" iPhone X Ünitelerini satmaya başladı. 64GB Yenilenmiş iPhone X 769 Dolar, 256GB Yenilenmiş iPhone X modeli ise 899 Dolar'dan satılıyor.
Elbette bu satışlar muhtemelen stoklarla sınırlı ve Türkiye
gibi pazarlarda bunu yapar mı? henüz bilmiyorum. OLED ve Çift Kameralı bir iPhone X Almanın En Ekonomik Yolu "Yenilenmiş bir iPhone X" almak.
Yeni bir iPhone XR modeli ile karşılaştırdığınızda yenilenmiş iPhone X modelinin daha iyi olup olmayacağına karar vermek zor aslında. Burada çift arka kameralara ve daha yüksek çözünürlüklü bir OLED ekrana sahip olurken; iPhone XR modelinde 'nin daha hızlı işlemcisi, Smart HDR fotoğrafçılığı ve daha uzun pil ömrü de var.
Bence daha ucuza daha ince ve şık ama 2017 tasarımı alıyorsunuz, buna değebilir.
MacRumors
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com
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