Astronotların uzay yürüyüşü Dünya'yı tüm güzelliği ile ortaya koyuyor!

İki Rus kozmonot kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) başarılı bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Oleg Artemyev ve Denis Matveev isimli iki kozmonot tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüsü 7 saat 47 dakika sürdü. Geride ise bu oldukça etkileyici görüntüler kaldı.

Rus kozmonotların uzay yürüyüşü etkileyici görüntülere sahne oldu

Yaklaşık 3 hafta önce yapılan uzay yürüyüşü Artemyev'in uzay giysisinde yaşanan sorun nedeniyle kısa kesilmek zorunda kalmıştı. Bu sefer ise sorun yaşamayan ikili oldukça başarılı bir iş çıkardılar. NASA'dan yapılan açıklamaya göre Artemyev ve Matveev, bu süreçte yapılması gereken tüm görevleri başarıyla tamamladılar.

Bugün fırlatılması beklenen Artemis 1 ertelendi

Astronotlar görev sırasında yakın zamanda aktif hale gelen Avrupa Robotik Kolu ile bağlantılı harici kontrol panelini bir çalışma alanından diğerine taşıdılar. Kozmonotlar ayrıca, yükleri kavramaya yardımcı olmak için kullanılacak kol üzerinde sertleştirme mekanizmasını da test etti.

The spacewalkers have completed their first objective to remove protective covers on the multipurpose lab module and install a platform with adapters. They are now making their way to the second worksite. pic.twitter.com/JhTcNT81y6 — International Space Station (@Space_Station) September 2, 2022

Uzay yürüyüşü NASA'nın YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. İzleyicilerin astronotların yaptıkları işlemleri anlayabilmeleri adına tüm canlı yayın bir yetkili tarafından sesli bir şekilde açıklandı. NASA ayrıca yürüyüşten bir dizi videoyu da paylaştı. Bu videolar arasında 400 kilometre yukarıdan Dünya'yı gözler önüne seren görüntüler de yer alıyor.

Bunun yanı sıra paylaşılan videolar Rus kozmonotları görev başındayken de bizlere sunuyor. Strela kargo vincini Zarya modülünden Poisk modülüne genişletmek için çalışan Rus ikilinin uzayda süzülmesi gerçekten etkileyici.

Spacewalkers Artemyev and Matveev are seen here outside the Nauka module with the European robotic arm as they work to install the arm's control panel and power it up. pic.twitter.com/5oLbblrcSi — International Space Station (@Space_Station) September 2, 2022

Astronotlar bu süreç boyunca daha çok işleri ile meşgul olsalar da Dünya'yı uzaydan izleme fırsatını da kaçırmıyorlar. ISS, Dünya'nın çevresinde 28 bin km/s'den daha hızlı bir şekilde dolanırken, ortaya çıkan görüntüler hayret verici. Bu hızla ilerleyen ISS sakinleri, gün içerisinde 16 gün doğumu ve gün batımı izleme fırsatı yakalıyorlar.

ISS'den Dünya'yı izlemek gerçekten heyecan verici. Astronotların gözünden bu görüntüleri görmek ise oldukça güzel. Peki siz ISS'de yapılan uzay yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.