Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu - Son Dakika

Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu

6 saat önce

Dünya genelinde 400'den fazla satış noktasıyla kadınların tercihi olmak için yola çıkan Oleg Cassini, bu sezon koleksiyonunda "Aşk Sana Yeter" sloganıyla öne çıkıyor.

Oleg Cassini 2020 gelinlik koleksiyonunu sundu, System.String[]

Dünya genelinde 400'den fazla satış noktasıyla kadınların tercihi olmak için yola çıkan Oleg Cassini, bu sezon koleksiyonunda "Aşk Sana Yeter" sloganıyla öne çıkıyor.

Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre, yüksek kalite kumaş ve güçlü kalıplarla birleştirilen gelinlikler, gelinlerin en sade halinin en güzel halleri olduğunu hatırlatıyor.

Aşka "evet" denilen gün için saten kumaşlar, straplez yakalar, vücuda nazikçe oturan balık modeller ile zamansızlık ve bedensizliğe vurgu yapılıyor. Oleg Cassini, 34 bedenden 50 bedene kadar geniş beden aralığı ile aşkı en sade ve gerçek haliyle kutlamaya bu sene de tüm gücüyle devam edecek.

Güney Afrika'da bulunan eski bir bağ evinde moda fotoğrafçısı Cihan Alpgiray tarafından terracotta tonları kullanılarak fotoğraflanan kampanyada, minimum rötüş ve makyaj ile doğal görünüm sağlandı. Kampanyadaki modellerin tümü doğallık akımından esinlenerek seçildi.

Aşkın ve sadeliğin getirdiği mutluluğun resmi, fotoğraflarda sinematografik bir bakış açısıyla ele alındı. 2020'de marka ilhamını tüllerin hafiflediği, lüks bohemin yükseldiği özel koleksiyondan alıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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