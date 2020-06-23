Oleg Cassini mağazalarında üst düzey salgın önlemleri alındı - Son Dakika

Oleg Cassini mağazalarında üst düzey salgın önlemleri alındı

Oleg Cassini gelinlik mağazaları, genel merkez tarafından belirlenen salgın dönemi çalışma prosedürü kapsamında üst düzey hijyen önlemleri aldı.

Oleg Cassini gelinlik mağazaları, genel merkez tarafından belirlenen salgın dönemi çalışma prosedürü kapsamında üst düzey hijyen önlemleri aldı.

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Oleg Cassini'nin açıklamasına göre, marka, salgın döneminde aldığı geniş önlemlerle güvenilir ve hijyenik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hem müşteriler hem de çalışanların sağlığı için minimum risk oranıyla çalışmayı hedefleyen marka; özel mağazacılık hizmetine, genel merkez tarafından belirlenen salgın dönemi çalışma prosedürü ile birlikte devam ediyor.

Bu prosedüre göre, gelinlik randevuları 60 dakika olarak belirlenirken, randevular arasındaki yarım saatlik süre içerisinde servis verilen alan ve deneme yapılan ürünlere ait dezenfeksiyon işlemi sağlanıyor. Gelinlik ya da abiye randevusu alan müşteriler, yanlarında en fazla bir misafir getirebiliyor. Bu şekilde mağaza içi trafik kontrolü sağlanırken, hem çalışan hem müşteri sağlığı optimum düzeyde korunuyor.

Mağaza girişinde müşterilerin ve yakınlarının maske takma zorunluluğu takip ediliyor. Mağazaya randevusuz gelen müşteriler için o anki müsaitliğe göre randevu sağlanarak servis için kabul ediliyor, müsaitlik olmadığı durumda ileriki tarihler için randevu 'güvenli bölge' adı verilen mağaza içi bir bölgede sağlanıyor.

Mağaza içindeki müşteriler için daha önce sunulan kahve, çay gibi ikramlıklar bu dönemde risk oluşturacağından sadece paketli su ikramı yapılıyor.

Çalışanlar için de özel önlemler alındı

Oleg Cassini ayrıca bu süreçte binlerce çalışanının da sağlığını korumak üzere önlemlerini artırdı. Her mağazanın büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olarak çalışan sayısı da benzer oranlarda belirleniyor, belli kapasitenin üzerinde çalışan aynı anda mağazada bulunmuyor.

Günlük olarak mağaza yöneticileri tarafından servis ve satış süreci denetlenerek sürdürülebilir sağlık felsefesi gözetiliyor. Yine mağaza yöneticileri tarafından günlük ateş ölçümünün rutin olarak yapılması takibi, servis esnasında çalışanların yeni eldiven ve maske ile hizmet etmesi kontrolü sağlanıyor.

Bu yeni satış sürecinde müşteriler için e-mail, telefon ve mağazada kapı, kasa, kabin gibi bölümlerde konumlandırılacak olan içeriklerle gerekli iletişim ve alınan önlemlere dair bilgilendirme yapılacak. Ödeme kısmında temassız ödeme kurallarına dikkat ediliyor ve işlem sonrasında el dezenfektanı kullanılması sağlanıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oleg Cassini mağazalarında üst düzey salgın önlemleri alındı - Son Dakika Ekonomi

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