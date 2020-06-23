Oleksandr Zubkov'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika

Oleksandr Zubkov'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen Oleksandr Zubkov, geleceğine ilişkin konuştu.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen Oleksandr Zubkov, geleceğine ilişkin konuştu.

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Ukraynalı futbolcu, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu da cevaplarken "Ayrıntıların farkında değilim. Bu meseleler kulüpler tarafından konuşuluyor, menajerim de bu konuda iletişim kuruyor. Ben şu anda Ferençvaroş oyuncusuyum ve takımıma odaklanıyorum." dedi.


FENERBAHÇE'NİN KİRALAMA TEKLİFİ 1 MİLYON EURO


Öte yandan Fenerbahçe'nin Zubkov için Macar kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyebileceği ve buna hazır olduğu aktarıldı. Zubkov, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol 12 asistle oynadı. (Takvim)


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:21 

Son Dakika Spor Oleksandr Zubkov'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika Spor
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