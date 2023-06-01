Ölen 16, öldüren ise 17 yaşında! İfadesinde "Ailemi korumak için yaptım" dedi - Son Dakika
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Ölen 16, öldüren ise 17 yaşında! İfadesinde "Ailemi korumak için yaptım" dedi

Ölen 16, öldüren ise 17 yaşında! İfadesinde "Ailemi korumak için yaptım" dedi

01.06.2023 17:10

Bursa'da sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki Arda Eren Siler'i tabancayla boğazından vurarak öldüren 17 yaşındaki H.K. yakalandı. İfadesinde, "Olay günü ölen Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dedi.

Dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 460'ncı Sokak'ta meydana geldi. Arda Eren Siler ile sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla boğazından vuruldu. Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Arda Eren Siler, çevredekiler tarafından özel araçla DOSAB Semt Polikliniği'ne götürüldü. Ancak Siler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

19 SUÇ KAYDI VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.K.'nin ifadesinde Siler'in arkadaşı Muhammet Varol B. ile geçen yıl kavga ettiklerini, bu kavgada Muhammet Varol B.'nin ağır yaralandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. Bu olay nedeni ile bahse konu şahıslar ile aramızda husumet oluştu. 20 Nisan günü bu arkadaş grubu evimi kurşunladı. Yine 13 Mayıs'ta beni bacağımdan bıçakla yaraladılar. Olayın olduğu gün de Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Ölen 16, öldüren ise 17 yaşında! İfadesinde 'Ailemi koruma için yaptım' dedi

CENAZESİ SİVAS'A GÖNDERİLDİ

H.K. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, buradan da adliyeye sevk edildi. Arda Eren Siler'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, kavga, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölen 16, öldüren ise 17 yaşında! İfadesinde 'Ailemi korumak için yaptım' dedi - Son Dakika


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