İntikam cinayetinde ölen 17 öldüren ise 18 yaşında! - Son Dakika
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İntikam cinayetinde ölen 17 öldüren ise 18 yaşında!

17.05.2023 16:32

İzmir'de gerçekleşen olayda 8 yerinden bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cinayet şüphelileri, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, öldürdükleri kişiyle daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden husumet olduğu ve daha önce de kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında İnkılap Mahallesi'nde bulunan Buca Şirinyer Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Akgül, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen 17, öldürenler 18 yaşında: İzmir'deki cinayette intikam detayı

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Akgül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili M.A. (18) ve A.E. (18) polis ekiplerince gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde, İbrahim Akgül ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir husumet olduğu, daha önce kavga ettikleri ve parkta karşılaşınca yine birbirlerine saldırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölen 17, öldürenler 18 yaşında: İzmir'deki cinayette intikam detayı
Kaynak: İHA
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Şirinyer, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntikam cinayetinde ölen 17 öldüren ise 18 yaşında! - Son Dakika


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