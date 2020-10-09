Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12

09.10.2020 13:20
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiasında ifadeler ortaya çıktıÇORUM'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki R.Y. adlı erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla tutuklanan anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.

Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiasında ifadeler ortaya çıktı

ÇORUM'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki R.Y. adlı erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla tutuklanan anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Anne Z.B.Y. oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmadığını belirtirken, erkek arkadaşı B.Ç. ise, "Eve herhangi birileri girmiş olabilir" dedi.

Çorum'da dün rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.B.Y. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

'EVE BİRİLERİ GİRMİŞ OLABİLİR'Olayla ilgili anne Z.B.A. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Anne Z.B.A., oğlunun cinsel istismara uğramasının olmayacağını belirterek, "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hasta İstanbul'da tedavi gördü. Ayrıca koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum" dedi.B.Ç. ise "Çüocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul'a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise 'Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz' dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir" diyerek kendini savundu.BELEDİYE BAŞKANI, ÇOCUK İÇİN SEFERBER OLMUŞÇorum'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren ve cinsel istismara uğradığı değerlendirilen 3 yaşındaki R.E.Ş.'nin sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğu ortaya çıktı. Kalp yetmezliği bulunan çocuk için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de devreye girmiş, özel hastanede gerçekleştirilen ameliyat masraflarını üstlenmişti. Ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan çocuğu makamında ağırlayan Şahiner'in hediyeler vermişti.

Bu arada çocuğun hastane koridorlarında annesi Z.B.Y.'nin kucağında çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şahiner, Çorum, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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