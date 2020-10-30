Ölen 6 kuzusunu, İlçe Tarım Müdürlüğü önüne bıraktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Tahsin Bayrakçı, ölümünden sorumlu tuttuğu 6 kuzuyu, İlçe Tarım Müdürlüğü binası önüne bıraktı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne babası Mustafa Bayrakçı ile birlikte gelen Tahsin Bayrakçı, hastalıktan öldüğünü söylediği 6 kuzusunu, bina önüne bıraktı. Kuzuları hastalandığında İlçe Tarım Müdürlüğü'ne haber verdiklerini söyleyen Tahsin Bayrakçı, görevli personelin evlerine gelip kuzulara bakmadığını öne sürdü. Bayrakçı, "Belki bu hayvanlarda insan sağlığına zararlı bulaşıcı hastalık var. Ben bu hayvanları kredi çekerek aldım. Yarın ne ile ödeyeceğim bunların parasını? Hayvanların ağzında hastalık var. Belki de hepsi şap hastalığı. Hepsinden şikayetçiyim" dedi. Mustafa Bayrakçı ise geriye kalan bazı hayvanlarının da hasta olduğunu söyledi. Tahsin Bayrakçı ve Mustafa Bayrakçı, daha sonra Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

'KUZULARA BAKMAYIZ DEMEDİK'Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Arafat Cengiz, 6 kuzusu ölen vatandaşın üzüntüsünü paylaştığını, hiç kimsenin hayvanının ölmesini istemediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz kesinlikle bu kuzulara bakmayız demedik. Vatandaşımız kuzuları getirip buraya bırakmış. Kuzulardan ikisini otopsiye yolladık ve bağırsak hastalığından öldükleri tespit edildi. Bu hastalık, hayvancılıkla uğraşanların hayvanları kötü beslemesi sonucunda ortaya çıkıyor. Hayvanların sigortaları bile olsaydı kuzuların parası ödenmezdi. Kurumumuzda pandemi nedeniyle personelimiz yarı yarıya düştü. Bir veteriner ile çalışıyoruz. Çoğu pandemi nedeniyle ya karantina altında, ya da temaslı personel. Her şeye rağmen kuzuların ölmesi nedeniyle çok üzgünüz."

- Afyonkarahisar