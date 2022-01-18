TikTok ve Twitter'da yapılan paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı yazı ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Vatandaş, ölmeden önce vasiyet ederek hazırlattığı mezar taşına, "Ağlamayın, içim ölüydü zaten gözlerimi kapattım sadece" diye yazdırdı. Bu mezar taşına ait video, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.
Bazı vatandaşlar, söz konusu videodaki yazıyı başarılı olarak nitelendirirken, bazı vatandaşlar da ölümle dalga geçilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Yaşam › Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika