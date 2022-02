Ölen ağabeyinin römorkunun çalındığını öğrendi, dedektif gibi iz sürüp satılırken yakaladı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ölen ağabeyinin evinin önünde duran traktör römorkunun çekiciye yüklenerek götürüldüğünü öğrenen kardeşi eski muhtar, dedektif gibi iz sürerek römork satılırken şüphelileri yakaladı. Eski muhtar tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, römork da çekiciyle Sarılar'da alındığı yere götürülüp bırakıldı.

Sarılar Mahallesinde uzun süredir ağabeyi Ali Rıza Özden'in evinin önünde park halinde durmakta olan traktör römorkunun çekiciye yüklenmek suretiyle götürüldüğü bilgisini alan Sarılar Mahallesi eski muhtarlarından Aziz Özden, kendisini telefonla uyaran komşusundan çekicinin plakasını öğrendikten sonra bir taraftan jandarmayı bilgilendirirken diğer taraftan da götürülen römorku bulmak için harekete geçti. Çekicinin plakasından bağlı bulunduğu yediemin otoparkına ve çekiciyi kullanan şoföre ulaşan özden, römorkun hurdacılar sitesinde olduğunu öğrendi. Vakit kaybetmeden söz konusu yere gelen Özden, römorku çekiciye yükleyerek götürdüğü belirlenen O.K. ile römorku satın almak için pazarlık yapan kişiyi buldu. Olay yerine gelen Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, gerekli incelemelerin ardından römorku sahibine teslim ederken olaya karıştıkları belirlenen şüphelileri Sarılar Jandarma Karakoluna götürdü.

200 TL'ye almış 4 bin liraya satarken yakalandı

Römorku tanımadığı yabancı uyruklu bir kişiden 200 TL karşılığında aldığını, hurdacılar sitesinde anlaştığı kişiye 4 bin lira karşılığında sattığını belirten O.K. römorku çalmadığını söyledi. Römorku alan kişi ise O.K. ile yaptıkları sözleşmeyi göstererek "Ben O.K.'ye üzerine konteyner koymak için römork lazım olduğunu söyledim. Kendisi bana römorku getirdi ve 4 bin liraya satın aldık. Çalıntı olduğunu bilmiyorum" dedi.Olayla ilgili olarak Sarılar Jandarma Karakoluna götürülen şüpheli O.K., Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında adli işlem yapılmak suretiyle serbest bırakıldı.

"Kent güvenlik kameraları faaliyete geçirilmeli"

Römorkun çalındığını bir komşusundan gelen telefonla öğrendiğini belirten Aziz Özden, "Komşumuz, römorku bizim götürüp götürmediğimizi sordu. Hayır dediğimde römorku birilerinin çekiciye yükleyip götürdüğünü söyledi. Kendisinden çekicinin plakasını bildirmesini istedim. Plaka gelince çekicinin bağlı olduğu yediemini aradım. Şoförle görüştüğümde şoför römorku hurdacılar sitesine götürüp indirdiğini söyledi. Römorkun bulunduğu yere gittiğimde römorku çalan ve satın alan kişiyi buldum. Hemen jandarmayı olay yerine davet ettim. Şahıslar, davacı olmamam için uzun süre dil dökmelerine rağmen böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını kendilerine söyledim. Herkes adalet önünde cezasını çeksin. Bugün benim malımı çalan yarın mutlaka bir başkasının malını çalacaktır" dedi. - ANTALYA