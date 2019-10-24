Son Dakika Haberleri: Ölen akrabalarının dua merasiminden dönüşte kazada hayatlarını kaybettiler
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Ölen akrabalarının dua merasiminden dönüşte kazada hayatlarını kaybettiler

42 dakika önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Ölen akrabalarının dua merasiminden dönüşte kazada hayatlarını kaybettiler, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, Samsun Ordu karayolu Kerimbey mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Münevver Anayol ile Asibe Karaman'a çarptı.

Kazada Anayol, olay yerinde ağır yaralanan Karaman ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Anayol ve Karaman'ın, ölen akrabaları için düzenlenen dua merasiminden evlerine döndükleri öğrenildi.

Tekkeköy, Karaman, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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