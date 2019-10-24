Ölen akrabalarının dua merasiminden dönüşte kazada hayatlarını kaybettiler
42 dakika önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:54 Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.
Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, Samsun Ordu karayolu Kerimbey mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Münevver Anayol ile Asibe Karaman'a çarptı.
Kazada Anayol, olay yerinde ağır yaralanan Karaman ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Anayol ve Karaman'ın, ölen akrabaları için düzenlenen dua merasiminden evlerine döndükleri öğrenildi.
Kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu E-5 Karayolu'nda feci ölüm: Metrobüs üst geçidinden atlayan kadına otomobil çarptı Türk halkından yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi