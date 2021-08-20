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Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar - Son Dakika

Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar

20.08.2021 15:38
Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken oğlu da ekipler tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken oğlu da ekipler tarafından gözaltına alındı. Ölen anne ve oğlunun alkol yüzünden tartıştıkları öğrenildi.

Olay, sabaha karşı Maliyeciler Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi C.K. ile boşanma aşamasında olan Ülviye Kuru (55) ile birlikte yaşadığı oğlu S.K. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler dairenin kapı girişinde Ülviye Kuru'yu yerde hareketsiz halde, oğlunu ise başucunda beklerken buldu. Bu sırada polisleri gören S.K., sinir krizi geçirmesi sonucu daire içerisinde cama yumruk atarak elinden yaralandı. Ekipler tarafından adrese acil sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince polis eşliğinde şüpheli S.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Adrese gelen diğer sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise Ülviye Kuru'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ve savcının incelemesinin ardından Ülviye Kuru'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Talihsiz kadının oğlu gözaltına alındı

Eşinin hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen C.K., sinir krizi geçirirken, hastanede tedavisi tamamlanan S.K., ise gözaltına alındı. Öte yandan S.K'nin babasını arayarak annesi ile tartıştığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Alkol yüzünden tartışmışlar

Öte yandan olaydan kısa bir süre önce S.K.'nin alkollü olarak eve geldiği için annesiyle tartıştığı, "Ben artık bu evde duramayacağım" dedikten sonra Ulviye Kuru'nun fenalaştığı öğrenildi. Kuru ve S.K.'nın, zaman zaman tartışma yaşadıkları da öğrenildi. S.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - İZMİR

Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar
Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar
Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar

Karabağlar, İzmir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölen anne ve oğlu alkol yüzünden tartışmışlar - Son Dakika


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