Ölen annelerine ağlayan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Ağrı'da, ölen annelerinin başında ağlayan yeni doğmuş 9 köpek yavrusuna belediye sahip çıktı.

Ağrı'da, ölen annelerinin başında ağlayan yeni doğmuş 9 köpek yavrusuna belediye sahip çıktı. Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını toplayıp hayvan barınağına getirmek için arazide çalışma yaptığı sırada tarlada belirlenemeyen bir nedenle ölen anne ve yeni doğmuş 9 köpek yavrusuyla karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşayan ekipler, yavruları, ölen annelerinin yanından alarak sağlık kontrolünden geçirdikten sonra belediyenin hayvan barınağına teslim etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaşanan durum karşısında duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan yayımladığı mesajla dile getirdi. Yavru köpeklerin hayvan barınağına teslim edildiğini, yaşanan durumun acı verici olduğunu belirten Sayan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sokak hayvanlarını toplayıp barınağa getirmek için çalışma yapan belediyemiz veterinerlik müdürlüğü arazide acı bir durumla karşılaşmış. Ölmüş annelerinin başında adeta ağlayan yavruların görüntüsü insanım diyen herkesi, hepimizi ağlatmıştır. Yavrular barınakta belediyemize emanet."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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