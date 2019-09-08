Son Dakika Haberleri: Ölen annelerinin başında duran yavru köpekler barınağa götürüldü
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Ölen annelerinin başında duran yavru köpekler barınağa götürüldü

1 saat önce

Ölen annelerinin başında duran yavru köpekler barınağa götürüldüAğrı'da, ölen annelerinin başında duran yeni doğmuş 9 köpek yavrusuna belediye sahip çıktı.

Ölen annelerinin başında duran yavru köpekler barınağa götürüldü

Ağrı'da, ölen annelerinin başında duran yeni doğmuş 9 köpek yavrusuna belediye sahip çıktı. Belediye Başkanı Savcı Sayan yaşanan bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan yayımladığı mesajla dile getirdi.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını toplamek için başlattığı çalışmada yürükleri sızlatan bir durumla karşılaştı. Arazide çalışmalarını sürdüren ekipler tarlada belirlenemeyen bir nedenle ölen anne ve yeni doğmuş 9 köpek yavrusuyla karşılaştı.

Ölen annelerine sarılmış bir halde bulunan köpelekler görevliler tarafından annlerinin yanından alınarak barınağa götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen eniklerin karınları doyuruldu. Oldukça sağlıklı görülen enikler barınğın maskotu oldu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan yaşanan bu üzücü olay karşısında duygularını sosyal medyadan yayımladığı mesajla dile getirdi. Sayan şu ifadelere yer verdi:

"Sokak hayvanlarını toplayıp barınağa getirmek için çalışma yapan belediyemiz veterinerlik müdürlüğü arazide acı bir durumla karşılaşmış. Ölmüş annelerinin başında adeta ağlayan yavruların görüntüsü insanım diyen herkesi, hepimizi ağlatmıştır. Yavrular barınakta belediyemize emanet."

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:16 Kaynak: DHA
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