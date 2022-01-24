Üye Girişi
Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu

24.01.2022 20:37

Sosyal medyanın en çok izlediği videolardan biri, yeniden gündem oldu. Doğum sırasında hayatını kaybeden annesinin kalp atışlarını başka bir bedende duyan bebeğin verdiği tepki hayretle izlendi.

Sosyal medyada yayınlanan çeşitli videolar, belli aralıklarla yeniden gündem oluyor. Yine sosyal medyanın çok konuştuğu videolar arasındaki video, bir kez daha etkileşime girdi.

ANNESİ, DOĞUM SIRASINDA ÖLDÜ

Sosyal deney videosu olarak hazırlanan videoda, annesi doğum sırasında ölen bebeği, birçok kişinin kucağına aldığı görülüyor. Ancak bebek hiçbirine tepki vermiyor.

ANNESİNİN KALP ATIŞI SAKİNLEŞTİRİYOR

Bebeği sakinleştiren tek şey, annesinin kalp atışları oluyor. Bebeğin annesinin kalbini taşıyan adam, çocuğu kucağına aldığında garip bir hava oluşuyor. Bebek ise annesinin kalp atışlarını duyması nedeniyle aniden sakinleşiyor.

YORUMLAR
500

Bebek, Doğum, Kalp, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir         
22:54
Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik durdu Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik durdu         
22:44
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
22:53 Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir
22:43 Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik durdu
22:36 İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi
22:31 Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı
22:22 Kripto paralarda düşüş sürüyor! Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
22:15 Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor
22:11 Arnavutköy'de yüzlerce araç mahsur kaldı, bekleyiş devam ediyor!
22:07 Bakan Dönmez'den kademeli elektrik tarifesinde güncelleme sinyali
21:50 İstanbul'da araçlar ilerlemeyince vatandaşlar da kayaklarını çıkardı
21:46 Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! İlk üç maçını kazanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 23:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement