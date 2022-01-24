Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sosyal medyada yayınlanan çeşitli videolar, belli aralıklarla yeniden gündem oluyor. Yine sosyal medyanın çok konuştuğu videolar arasındaki video, bir kez daha etkileşime girdi.

ANNESİ, DOĞUM SIRASINDA ÖLDÜ

Sosyal deney videosu olarak hazırlanan videoda, annesi doğum sırasında ölen bebeği, birçok kişinin kucağına aldığı görülüyor. Ancak bebek hiçbirine tepki vermiyor.

ANNESİNİN KALP ATIŞI SAKİNLEŞTİRİYOR

Bebeği sakinleştiren tek şey, annesinin kalp atışları oluyor. Bebeğin annesinin kalbini taşıyan adam, çocuğu kucağına aldığında garip bir hava oluşuyor. Bebek ise annesinin kalp atışlarını duyması nedeniyle aniden sakinleşiyor.