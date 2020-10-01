Ölen arkadaşlarının mahsulünü el birliğiyle topladılar - Son Dakika

Ölen arkadaşlarının mahsulünü el birliğiyle topladılar

Mahalle sakinleri toplanan mahsulü satarak, kalp krizinden vefat eden adamın yalnız kalan eşine destek oldular

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde bir çiftçinin hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen mahalleli, tarlada kalan ürünleri el birliği ile topladı. Ürünlerin satışını da yapan mahalle sakinleri, ürünlerden kazanılan parayı vefat eden çiftçinin eşine teslim etti.

Manisa'nın Alifakı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Üzeyir Yazım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yazım'ın 30 dönümlük biber tarlasında ise ürünleri hasat edilmeden kaldı. Hasat edilmediği takdirde ürünlerin çürümesi tehlikesine karşı duyarsız kalmayan Alifakı Mahallesi sakinleri, Mahalle Muhtarı Burhanettin Top öncülüğünde harekete geçti. 60 mahalle sakini, kendi işlerinden fedakarlık ederek 30 dönümlük tarladaki ürünleri topladı. Toplanan ürünler daha sonra Karakurt Mahallesi'ne götürülerek 25 bin TL'ye satıldı. Elde edilen 25 bin TL'lik gelir ise Üzeyir Yazım'ın eşi Firdevs Yazım'a teslim edildi.

Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, "Alifakı Mahalle sakinleri olarak aramızdan 2 gün önce ayrılan Üzeyir kardeşimizin mahsulünü tarladan topladık. Allah kimseye böyle acı ölüm tattırmasın. Biz Alifakılılar olarak yardımlaşmayı, bütünleşmeyi seven bir halkız. Allah kimseyi yalnız bırakmasın" dedi.