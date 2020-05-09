Ölen atı için ağladı, tutanak imzalatılmak istenince kaçtı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım götüren ekibin içinde bulunduğu otomobil ata çarptı. Telef olan atın sahibi olduğunu öne süren kadın gözyaşı döktü, polis, kazayla ilgili tutanak imzalatmak isteyince de kaçtı. Alanyurt Mahallesi'nden ilçe merkezindeki bir aileye yardım götürmek için yola çıkan ekibin içinde bulunduğu Nida Menteş yönetimindeki 34 AIV 887 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. At telef olurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye gelen bir kadın, atın sahibi olduğunu belirterek sürücüye tepki gösterip ağlayama başladı. Kadın, polisler kazayla ilgili tutanak imzalatmak isteyince kaçarak uzaklaştı.