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Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor
6 saat önce
yaptığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
yaptığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu. Şimdi ailem ısrar ediyor dünya şampiyonluğunu kazanmam için. Babama tekvando şampiyonu olma sözü vermiştim. Babama verdiğim sözü unutmadım. Gelecek sene dünya şampiyonası, 2021'de olimpiyat var. Babama sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sümeyye Menevşe antrenman yaparken
-Sümeyye Menevşe'nin açıklamaları
- Antalya
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