Son Dakika Haberleri: Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor
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Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor

6 saat önce

yaptığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu.

Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor, System.String[]
yaptığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu. Şimdi ailem ısrar ediyor dünya şampiyonluğunu kazanmam için. Babama tekvando şampiyonu olma sözü vermiştim. Babama verdiğim sözü unutmadım. Gelecek sene dünya şampiyonası, 2021'de olimpiyat var. Babama sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sümeyye Menevşe antrenman yaparken

-Sümeyye Menevşe'nin açıklamaları


- Antalya
Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
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