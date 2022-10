Ölen babasının yerine can kurtarmaya devam ediyor

ANKARA'da, itfaiyede köpek eğitmeni olarak çalışırken 2016 yılında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Ersin Ünver'in (48) yerine işe başlayan oğlu Halil İbrahim Ünver (25), özel eğitimli köpeklerle afetlerde görev alıp babası gibi can kurtarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köpekle Arama ve Kurtarma ekibinde köpek eğitmeni olarak görev yapan Ersin Ünver, 6 yıl önce eğitim sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Çocukluğundan bu yana babasının mesleğine ilgi duyan ve sık sık onunla mesaiye giden Halil İbrahim Ünver, babasının ölümünden 1 yıl sonra eğitimlerini tamamlayıp, onun yerine işe başladı. Ünver, 5 yıldır babası gibi özel eğitimli köpeklerle afetlerde görev alıyor.

'BENİM KAHRAMANIMDI'

Ünver, hayattaki en büyük öğretmeninin babası olduğunu belirterek, "Babam bana hayata ve bu işe dair bütün bilgilerini aktardı. Babam vefat ettikten sonra da resmi olarak itfaiyeye başladım. 5 senedir itfaiyede uzman köpek eğitmeni olarak çalışmaktayım. Babamla birlikte 7 yaşından beri buraya geliyordum zaten, o zamanlar bana hayvan sevgisini aşılamıştı. Köpeklerin beraber bakımını yapıyorduk, ona yardım ediyordum. Burada babamla ve köpeklerle vakit geçirme fırsatı yakalıyordum. Çok güzel bir duygu, çünkü çocukluğumdan beri babam benim kahramanımdı. Onun yaptığı mesleği istedim ve çok seviyorum" dedi.

'BABAM BU MESLEĞİ MİRAS BIRAKTI'

Babasının ölümünden sonra buradaki köpeklerin kendisine emanet kaldığını ifade eden Ünver, "Her an sanki babamla çalışıyorum, babam yanımdaymış gibi. Bu işe gönül verdiği için ben de gönül verdim, sevdim. İnsanlara da yardım etmeyi seviyorum. Babamın mesai arkadaşları beni gördüğü zaman hep, 'Sen bize yadigarsın, sen çalışırken gözümüzün önüne hep Ersin geliyor' diyorlar. Babam 25 sene boyunca hizmet etti, vefat ettiği zaman 48 yaşındaydı. Babam ömrünün yarısını bu mesleğe adadı ve bana miras bıraktı. Ben de ömrüm yettikçe mirasını en iyi yerlere taşıyacağıma inanıyorum. Şu anda 5 tane köpeğimiz var. 2 köpeğimiz canlı insan arama branşında, 1 köpeğimiz kadavra arama branşında, diğer köpeğimiz şov köpeği ve 1 tane de Jack Russell Teriyer cinsi canlı insan arama ve kurtarma köpeğimiz var. Babamdan sonra can dostlarımız bana emanet kaldı. Onlara en iyi şekilde baktık, emekli ettik. Birimimize yeni can dostlar kazandırdık. Şu anda onlarla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)