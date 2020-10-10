Ölen balıkçının kuzeni: Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi - Son Dakika

Ölen balıkçının kuzeni: Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi

10.10.2020 11:55
Ölen balıkçının kuzeni: Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi, System.String[]

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu.

Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU-Alper KORKMAZ/ - Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Hayatını kaybeden balıkçılardan 35 yaşındaki Hasan Candan'ın kuzeni Hatice Candan, "Kuzenim aradı sabah 06.45'te. 'Ne oldu?' dedim. 'Amcamın oğlu ölmüş, tekne devrilmiş' dedi bana. Mesleği buydu kaç senedir yapıyor. Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi"dedi.

Ordu Fatsa'da yaşayan 20 yıllık balıkçı Hasan Candan, balık sezonu açıldığı için İstanbul'a geldi. Her sene sezon açılınca İstanbul'a gelen ve Ordu'ya geri dönen Candan, İstanbul'da bu sabaha karşı açıldığı teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Candan'ın İstanbul'da yaşayan kuzeni Hatice Candan, cenaze işlemleri için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastane'sine geldi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Hatice Candan, "Kuzenim 20 yıldan fazladır bu işi yapıyor. Ekmeğini kazanmak için denizlere açılıyor. Dayımın oğlu aradı beni sabah 06.45 gibi. Çok korktum tek yaşadığım için. Yenikapı'ya gitmemi söyledi. 'Ne oldu?' dedim. 'Amcamın oğlu ölmüş, tekne devrilmiş' dedi bana. Buraya geldim polis arkadaşlardan bilgi aldım. 2 kişinin getirildiğini öğrendim. Ailesi Ordu'da yaşıyor. Amcamlar şimdi Ordu'dan buraya geliyor. Ben İstanbul'da olduğum için ben geldim ilk olarak. Çok kötü bir durum. Mesleği buydu kaç senedir yapıyor. Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi" diye konuştu.


Ölen balıkçının kuzeni: Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi
Ölen balıkçının kuzeni: Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi

Hatice Çarpar, İstanbul, Samatya, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölen balıkçının kuzeni: Denizleri bilen biriydi ama bu sene bilemedi - Son Dakika

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