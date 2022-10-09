Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum - Son Dakika
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Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum

09.10.2022 15:05

Ordu'da cesedi bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı. Anne, bebeği emzirdiği esnada uyuyakaldığını, sabah uyandığında bebeğin öldüğünü fark ettiğini söyledi. Bebeğin babası da ilk kez konuştu. Anne Bilge Ç. ile ilişkiye girdiğini söyleyen şahıs, bebeğin kendisinden olup olmadığını ise bilmediğini iddia etti.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta 6 Ekim tarihinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Toprağa gömülen bebeğin babası da konuştu: Cinsel ilişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum

ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltında bulunan Anne Bilge Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, kendisine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan annenin kız kardeşi B.Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Toprağa gömülen bebeğin babası da konuştu: Cinsel ilişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum

BEBEĞİ ÇATIDA SAKLAMIŞ

Kasten Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Bilge Ç., mahkemesindeki ifadesinde bebeği 12 Eylül tarihinde dünyaya getirdiğini, gece acıktığını düşünerek bebeği emzirdiğini ve o gece uyuya kaldığını iddia etti. Sabah uyandığından bebeğinin üzerinde yattığını ve baktığında bebeğin nefes almadığını hayatını kaybettiğini ileri süren anne Bilge Ç. bebeği ailesinden ayrı yaşadığı evinin çatısında sakladığını, 6 Ekim tarihinde bebeği oradan alarak, evlerinin yakınında bulunan tarlaya gömdüğünü belirtti.

"BEBEK BENDEN Mİ BİLMİYORUM"

Öte yandan, bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., bebeğin kendisinin olup olmadığını bilmediğini ileri sürerken, bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek.

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Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış Tarlada gömülü bulunan bebeğin cesedini, annesi 23 gün çatıda saklamış Tarlada gömülü bulunan bebeğin cesedini, annesi 23 gün çatıda saklamış
Kaynak: İHA

Karşıyaka, 6 Ekim, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum - Son Dakika
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