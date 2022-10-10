Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış, sonrasında tarlaya gömmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış, sonrasında tarlaya gömmüş

10.10.2022 00:58
Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış, sonrasında tarlaya gömmüş

Ordu'da cesedi bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı.

Ordu'da cesedi bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı. Anne, bebeği emzirdiği sırada uyuyakaldığını, sabah uyandığında bebeğin öldüğünü fark ettiğini iddia etti.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta 6 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne tutuklandı

Olayla ilgili gözaltında bulunan Anne Bilge Çapa, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, kendisine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan annenin kız kardeşi B.Ç. (23) ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Evinin çatısında saklamış, olay günü tarlaya gömmüş

Kasten Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Bilge Çapa, mahkemesindeki ifadesinde bebeği 12 Eylül tarihinde dünyaya getirdiğini, gece acıktığını düşünerek bebeği emzirdiğini ve o gece uyuya kaldığını iddia etti. Sabah uyandığından bebeğinin üzerinde yattığını ve baktığında bebeğin nefes almadığını hayatını kaybettiğini ileri süren anne Bilge Ç. bebeği ailesinden ayrı yaşadığı evinin çatısında sakladığını, 6 Ekim tarihinde bebeği oradan alarak, evlerinin yakınında bulunan tarlaya gömdüğünü belirtti.

Öte yandan, bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., bebeğin kendisinin olup olmadığını bilmediğini ileri sürerken, bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek. - ORDU

YORUMLAR
500
Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
Kaynak: İHA

Karşıyaka, 6 Ekim, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış, sonrasında tarlaya gömmüş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 01:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış, sonrasında tarlaya gömmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement