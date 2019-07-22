Son Dakika Haberleri: Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı
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Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı

28 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğin cenazesi defnedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğin cenazesi defnedildi.
Asel Kiraz'ın cenazesi, ailesi tarafından Körfez Asri Mezarlığı'ndan alındı.
Baba Haşim Kiraz'ın tabutunu kucağında taşıdığı bebeğin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mezarlığın çocuk bölümünde toprağa verildi.
Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden Haşim ve Türkan Kiraz çiftinin 40 günlük bebeği Asel Kiraz'ın boğazına dün bir cisim kaçmış, ailenin durumu fark ederek hastaneye gittiği sırada bebeğin babasının kucağında hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı
Kocaeli, Körfez, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:17 Kaynak: AA
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