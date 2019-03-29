Son Dakika Haberleri: Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret

Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret

56 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Ö.K. tarafından işkence edilerek öldüğü iddia edilen O.Ç.K. (6) defnedilirken, ailesi astım rahatsızlığı bulunan çocuğun işkence nedeniyle değil, hayvanlardan bulaşan bir hastalık nedeniyle öldüğünü savundu.

Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Ö.K. tarafından işkence edilerek öldüğü iddia edilen O.Ç.K. (6) defnedilirken, ailesi astım rahatsızlığı bulunan çocuğun işkence nedeniyle değil, hayvanlardan bulaşan bir hastalık nedeniyle öldüğünü savundu.. Öte yandan O.Ç.K.'nin Adli Tıp raporunda "şüpheli ölüm" ifadeleri yer aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki O.Ç.K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuk tedaviye alındı. Ancak durumu ağır olan O.Ç.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi tarafından işkence edildiği iddia edilen çocuğun ailesi ise iddiaları reddetti. Çocuğun akrabaları, prematüre olarak doğan ve astım hastalığı bulunan çocuğun şarbon hastalığına da sahip olduğu için hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Öte yandan O.Ç.K.'nin Adli Tıp raporunda "şüpheli ölüm" ifadesi yer aldı.

Jandarma ekipleri, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp Şakran Cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camii'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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