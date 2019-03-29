Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret
1 saat önce
Ölen çocuğun ailesinden işkence iddiasına ret "Çocukta şarbon hastalığı vardı" Adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" yazıyorİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Ö.K. tarafından işkence edilerek öldüğü iddia edilen O.Ç.K.
Ölen çocuğun ailesinden işkence iddiasına ret
"Çocukta şarbon hastalığı vardı"
Adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" yazıyor
İZMİR - İzmir
'in Torbalı
ilçesinde annesi Ö.K. tarafından işkence edilerek öldüğü iddia edilen O.Ç.K. defnedilirken, ailesi astım rahatsızlığı bulunan çocuğun işkence nedeniyle değil, hayvanlardan bulaşan bir hastalık nedeniyle öldüğünü ifade etti. Öte yandan O.Ç.K.'nın adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" ifadeleri yer aldı.
İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde yaşayan 6 yaşındaki O.Ç.K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuk tedaviye alındı. Ancak durumu ağır olan O.Ç.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi tarafından işkence edildiği iddia edilen çocuğun ailesi ise iddiaları ret etti. Çocuğun akrabaları, prematüre olarak doğan ve astım hastalığı bulunan çocuğun şarbon hastalığına da sahip olduğu için hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Öte yandan O.Ç.K.'nın adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" ifadesi yer aldı. Jandarma
ekipleri, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp Şakran Cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle Ayrancılar
Camiinde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:04 Kaynak: İHA
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