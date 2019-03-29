Son Dakika Haberleri: Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret

Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret

1 saat önce

Ölen çocuğun ailesinden işkence iddiasına ret "Çocukta şarbon hastalığı vardı" Adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" yazıyorİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Ö.K. tarafından işkence edilerek öldüğü iddia edilen O.Ç.K.

Ölen çocuğun ailesinden işkence iddiasına ret
"Çocukta şarbon hastalığı vardı"
Adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" yazıyor

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Ö.K. tarafından işkence edilerek öldüğü iddia edilen O.Ç.K. defnedilirken, ailesi astım rahatsızlığı bulunan çocuğun işkence nedeniyle değil, hayvanlardan bulaşan bir hastalık nedeniyle öldüğünü ifade etti. Öte yandan O.Ç.K.'nın adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" ifadeleri yer aldı.
İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde yaşayan 6 yaşındaki O.Ç.K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuk tedaviye alındı. Ancak durumu ağır olan O.Ç.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi tarafından işkence edildiği iddia edilen çocuğun ailesi ise iddiaları ret etti. Çocuğun akrabaları, prematüre olarak doğan ve astım hastalığı bulunan çocuğun şarbon hastalığına da sahip olduğu için hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Öte yandan O.Ç.K.'nın adli tıp raporunda "şüpheli ölüm" ifadesi yer aldı.
Jandarma ekipleri, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp Şakran Cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camiinde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:04 Kaynak: İHA

Torbalı, Adli Tıp, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti İşkence Ettiği Oğlu Ölen Anne Tutuklandı Tartıştığı Eşini Kucağına Alıp 12 Metreden Beton Zemine Böyle Fırlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 21:17:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölen Çocuğun Ailesinden İşkence İddiasına Ret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]