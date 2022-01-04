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Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü

04.01.2022 00:04

Konya'da bir döküm atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, mesai arkadaşı olan kendi ülke vatandaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İki işçi arasında bir hafta önce serviste yer vermeme sebebiyle kavga çıktığı öğrenildi.

Karatay'daki bir döküm fabrikasında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu kişi, 1 hafta önce fabrikanın servis aracına bindiği sırada tartıştığı yabancı uyruklu iş arkadaşı ile akşam saatlerinde fabrikada tekrar tartışmaya başladı.

İŞ ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulunan bıçak ile Faruk ismindeki iş arkadaşını boğazından bıçakladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Fabrikada bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen ağır yaralanan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Öte yandan, olayı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından merkez Meram ilçesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs kimlik belirleme ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü
Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü
Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü
Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü
Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü
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Polis, Konya, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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