ÖLEN DEDESİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ MAHALLELİYLE YAKALAYIP DARBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÖLEN DEDESİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ MAHALLELİYLE YAKALAYIP DARBETTİ

17.12.2022 15:22

ADANA'da Ayşe Gül A., ölen dedesinin evinden hırsızlık yapan Suriye uyruklu şüpheliyi, mahalleliyle birlikte yakaladı.

ADANA'da Ayşe Gül A., ölen dedesinin evinden hırsızlık yapan Suriye uyruklu şüpheliyi, mahalleliyle birlikte yakaladı. Sokak ortasında darbedilen şüpheli, polise teslim edildi.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Gül A., 1 yıl önce yaşamını yitiren dedesine ait eve, farklı zamanlarda hırsız girdiğini ve eşyaların çalındığını fark etti. Aynı sokakta oturan Ayşe Gül A., dedesinin evinden dün de sesler geldiğini öğrenince bina önüne gitti. Yukarı çıkıp, tanımadığı kişiyi evde gören Ayşe Gül A., komşularından yardım istedi. Mahallelinin gelmesiyle Suriye uyruklu şüpheli, yakalanarak dışarı çıkarıldı. Hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında darbedildi. "Allah için beni bırakın" diyen şüphelinin evden aldığı çantayı açan Ayşe Gül A., "Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın" diyerek bağırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ŞANLIURFA'DA, KAZADA ÖLEN GÖÇMENLERİN CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR ŞANLIURFA'DA, KAZADA ÖLEN GÖÇMENLERİN CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Ayşe Gül, Seyhan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖLEN DEDESİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ MAHALLELİYLE YAKALAYIP DARBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
15:01 İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var
14:42 Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu
14:39 Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez: Türkiye AİHM'e imza atmış bir ülke, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde olması hukuksuzluktur
14:32 Erdoğan, istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi?
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın yeni ismi alandakilere sordu, çoğunluk kabul edince havaalanın adının değiştiğini duyurdu
14:25 Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar
14:14 Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını "Zaten evlisin, ben buna yenge demem" sözü yüzünden öldürmüş
14:13 Rize'de bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 15:38:41. #1.11#
SON DAKİKA: ÖLEN DEDESİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ MAHALLELİYLE YAKALAYIP DARBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement