ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ

02.04.2022 12:55

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan Paşabayarı Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yaparken hayatını kaybeden Fuat Şentürk'ün (60) eşi Belgin Şentürk, ölen eşinin çok istediği mavi kapak ve pil toplayarak satın aldığı araçları engellilere dağıtma projesini de gerçekleştirmek için muhtar oldu.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan Paşabayarı Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yaparken hayatını kaybeden Fuat Şentürk'ün (60) eşi Belgin Şentürk, ölen eşinin çok istediği mavi kapak ve pil toplayarak satın aldığı araçları engellilere dağıtma projesini de gerçekleştirmek için muhtar oldu. Belgin Şentürk, mavi kapak, pil ve atık yağları satarak elde edilen para ile 5'i akülü 11 engelli aracın alımını gerçekleştirip sahiplerine ulaştırdı.

Bandırma'da bulunan Paşabayarı Mahallesi'nde iki dönem muhtarlık yapan Fuat Şentürk, topladığı mavi kapak, pil ve atık yağları satarak, engellilere araç alınmasına yaptığı katkıyla tanınıyordu. 2018 yılında ihtiyacı olan kişilere engelli aracı almak için mavi kapak, pii ve kullanılmış atık yağları toplayan Fuat Şentürk, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eşinin ölümünden sonra onun değer çok istediği engellilere araç dağıtımını da gerçekleştirmek için 2019 yılında Paşabayırı Mahallesi'ne muhtar adayı olup seçilen Belgin Şentürk, topladığı mavi kapak, pil ve atık yağlar sayesinde aldığı 5'i akülü 11 engelli aracı sahiplerine ulaştırdı. Eşinin mirasına sahip çıktığını ve başlattığı kampanyaları mahalle sakinlerinin de desteğiyle sürdürdüğünü kaydeden Muhtar Şentürk, "Mavi kapak, atık pil ve yağ, giysi kampanyası rahmetli eşim Fuat Şentürk'ün döneminden beri devam ediyor. Ben de ondan aldığım bu mirası kendim muhtar olduktan sonra devam ettirdim. Vatandaşlarımız bu konuda o kadar duyarlılar ki, muhtarlığı açtığım her gün, pencereye bir poşet içinde sıkıştırılmış malzemeler görüyorum. Biz bunları birer birer toplayarak koskocaman bir havuz oluşturuyoruz. Benim muhtarlık dönemimde, 3 yıldan bu yana 6 manuel, 5 otomatik engelli aracı aldık. Tabi vatandaşlarımız da destekledi. Mavi kapaklardan elde ettiğimiz gelirlerle engelli vatandaşlarımızı çok sevindirdik. Onların hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da projelerimize devam edeceğiz. Bugünkü elde edeceğimiz gelirlerle de ihtiyaç sahibi olursa seve seve engelli aracı alabiliriz, yoksa da bunları kasamızda tutarak ihtiyacımız olduğu zaman bunları tekrar Paşabayır Mahalle Muhtarlığı olarak kullanacağız' dedi. (DHA)

ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ
ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ
ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ
ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ
ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ
ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLEN EŞİNİN ENGELLİLER İÇİN PROJESİNİ ONUN YERİNE MUHTAR OLUP, GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika


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