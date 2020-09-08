Ölen eşinin mezarının yakınından ayrılmak istemeyen kişinin evine elektrik bağlandı - Son Dakika

Acıpayam ilçesinde ölen eşinin mezarının yakınlarında yaşamak istemeyen kişi ve yakınlarının bulunduğu eve 33 yıl sonra elektrik bağlandı.

Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki bir evde oğlu, gelini ve torunları ile yaşayan, diyabet rahatsızlığı nedeniyle iki ayağını kaybeden 70 yaşındaki Halil İbrahim Duran, Ülkü Ocaklarını arayarak 33 yıl önce yaptırdığı evinde elektrik bulunmadığını belirterek bu sorunun çözülmesini istedi.

Bunun üzerine Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı ve Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanı Cumhur Turgut harekete geçti.

Girişimler sonucu Duran ve ailesinin 33 yıllık elektrik sorunu çözüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Aydınlı, Duran ve ailesinin sorununun çözülmesi amacıyla Acıpayam Kaymakamlığı, Acıpayam Belediyesi ve Aydem yetkilileri ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aydem yetkileri bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeye enerji yatırımının 2023 yatırım planlamasında olmasına rağmen tüm imkanlar zorlanarak Halil İbrahim Duran'ın evine hat çekildi ve sorun çözüldü. Burada Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanımıza ve Aydem yetkililerine teşekkür ediyorum."

Duran'ın elektrik hasretinin sona ermesinin ardından evin temel ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını vurgulayan Aydınlı, "Öncelikle İl Ocak bünyemizdeki arkadaşlarımız evin tadilatını gerçekleştirecek. Ardından TV, buzdolabı gibi temel ihtiyaçların giderilmesi için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Elektrik hasreti sona eren Halil İbrahim Duran ise şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin hayatını kaybetmesinden sonra mezarının evime yakın olması nedeniyle burada yaşamayı tercih ettim. Evimde eşimin anılarıyla avunuyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Elektrik almak için birkaç kez girişimde bulunulmasına rağmen bağlanmadı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Denizli ve Acıpayam Ülkü Ocakları ziyaretime geldiler. Bir süre sonra elektriğim bağlandı. Allah razı olsun, emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ediyorum."