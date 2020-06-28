Ölen eşinin organlarıyla kurtarılan adama 15 yıl sonra kendi böbreğini bağışladı

ABD'de evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Bryan Herrington'ın bağışlanan organlarıyla, Jeffrey Granger adında bir kişi kurtarıldı. Aradan geçen 15 yılın ardından bağışlanan böbrek de yetersiz kalınca, bu kez de Bryan'ın eşi Terri Harrington böbreğini bağışlayarak Granger'i tekrar kurtardı.

ABD'de yaşan Bryan Herrington, evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Bryan'ın kalbi, akciğerleri, karaciğeri, pankreası ve böbreklerinin bağışlanması sonucu nakil bekleyen 4 hastanın hayatı kurtarıldı. 2004 yılında böbrek ve pankreas nakli gereken Jeffrey Granger, Bryan'ın organlarıyla hayata tutundu ancak 2019 yılında tekrar böbrek yetmezliği nedeniyle organ bağışına ihtiyaç duydu. Granger'ın hayatını bu sefer de Bryan'ın eşi Terri Herrington, kendi böbreğini bağışlayarak kurtardı.

'EŞİNİN BÖBREĞİNİ BAĞIŞLAMASININ ARDINDAN ARKADAŞ OLDULAR'

Terri Herrington, eşinin organlarının kime nakledildiğini ve bu kişilerin kimlik bilgilerinin nakilden sonraki ilk yıl paylaşılmadığını ifade etti. Aradan geçen yılın ardından, Terri bu kişilerden Granger'a ulaştı. İlk başta birbirlerine mektup ve kartpostal yollayan ikili, daha sonra arkadaş oldu. Terri, Granger ile ilk telefon konuşmasında sanki onu hayatı boyunca tanıyormuş gibi hissettiğini belirtti.

'2019'DA TEKRAR BÖBREK YETMEZLİĞİ BAŞLADI'

Byran'ın böbreği ile yaşamına devam eden Jeffrey Granger, 2019 yılında tekrar rahatsızlık hissetmeye başladı. Granger, kendisine nakledilen böbreğin de yetersiz kalmaya başladığını öğrendiğinde Terri'ye haber verdi. Terri Herrington, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Tam o anda, ona böbreğimi bağışlamam gerektiğini anlamıştım" dedi.

'BÖBREK NAKLİ BAŞARILI GEÇTİ'

ABD medyasına konuşan Granger, başta Terri'nin teklifinin şaka olduğunu düşündüğünü belirtti. Başarılı geçen nakil operasyonunun ardından, Terri Granger'ın sosyal medya hesabına, "Şaka mı yapıyorum sanıyordun?" mesajını bıraktı. Granger, şu anda vücudunda hem Terri Herrington'ın hem de ölen eşi Bryan Herrington'ın böbreklerini taşıyor.