Ölen eşinin yadigarı dükkana patron oldu - ŞANLIURFA - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaşayan 6 çocuk annesi 45 yaşındaki Zehra Tiker, eşinin vefatı sonrası "sen yapamazsın" eleştirilerine inat başına geçiği cam dekorasyon dükkanında 5 kişiye istihdam sağlıyor.

Eşinin 7 yıl önce vefat etmesinin ardından çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan Tiker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kadınlığında iş yaşamına geçmenin zorluklarını yaşadığını ancak pes etmeyerek eşinin mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Tiker, daha önceleri cam dekorasyon hakkında bir bilgisi olmadığını anlatarak, eşinden kalan ekmek teknelerinin kapanmasına gönlünün razı olmadığını, çevredeki insanların "sen yapamazsın" eleştirilerine rağmen çocuklarının desteğiyle işletmenin başına geçmeye karar verdiğini aktardı.

Zaman içerisinde ev içi cam ve ayna dekorasyonunda kendisini geliştirdiğini ve yenilenen modayı yakından takip ettiğini ifade eden Tiker, şöyle konuştu:

"İlk başlarda 'yapamazsın, 6 ayda kapatırsın' diyenler oldu ama ben bunları dinlemeden dükkanı açtım ve ustalarla 7 yıldır işimi yürütüyorum. Şanlıurfa'da benim yaptığım camcılık işini yapan başka bir kadın yok, Türkiye'de ise çok az var. İşin başına geçtikten sonra kendi ekibimi kurdum ve 5 işçi alarak işleri yoluna koydum, böylelikle hem işimin patronu oldum hem de 5 kişiye istihdam sağlamış oldum. Başlarda çok zorlandım ama çok şükür pes etmeyerek eşimin mesleğini sürdürmeyi başardım."

"Kadın yapamaz' diyorlardı"

Tiker, eşi vefat etmeden önce ev hanımı olarak 6 çocuğuna baktığını ve bu işle ilgili bir bilgisi bulunmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama çok şükür şimdi tüm işlerden anlıyorum. Ben her zaman yanımda çalışanların arkasında oldum, onlarda her zaman bana destek oldu. Önceleri dükkana gelen müşteriler beni görünce çok şaşırıyorlardı 'kadın yapamaz' diyorlardı ama çok şükür başardım ve artık herkesin takdir ettiği bir işletmeci haline geldim. 6 çocuklu bir anne olarak eşimin ekmek teknesini kapatmaya gönlüm razı olmadı. 2 çocuğumu okutup evlendirdim, 4 çocuğum da eğitimi sürdürüyor."

"Eşimin hayalini yaşatmaya çalışıyorum"

Bir kadın olarak bu sektörde olmanın çeşitli zorluklarının olduğunu fakat başarıya ulaşmanın imkansız olmadığını aktaran Zehra Tiker, şunları söyledi:

"Kadınlar yeter ki istesin, kendisine güvensin yapamayacağı bir iş yoktur. Eşim bu işi severek yapıyordu ve hep daha ileriye taşıma hayali vardı. O dönem tüm imkanlarını kullanarak çeşitli makineler aldı ve işinde en iyi olmak istiyordu ama vefatıyla bu hayali yarım kaldı. Bu vesileyle eşimin çok sevdiği mesleğini devam ettirerek hem onun anısını hem de kurduğu hayallerini yaşatmak bana gurur veriyor. İnşallah elimden geldiği kadar işimi sürdürmek istiyorum."

- "Patrondan ziyade annemiz gibi seviyoruz"

İş yerinde usta olarak çalışan Bünyamin Küçük ise 7 yıldır yanında çalıştığı Zehra Tiker'i bir anne olarak gördüğünü söyledi.

Patronunun çok başarılı bir iş kadını olduğunu dile getiren Küçük, "Onunla gurur duyuyorum. İnşallah onunla daha uzun yıllar çalışma şansımız olur. Bize her zaman destek veriyor bizler de her zaman onun yanında oluyoruz. Zehra hanımı bir patrondan ziyade annemiz gibi seviyoruz ve başarılı olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.