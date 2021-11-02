Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay - Son Dakika

Darende ilçesinde meydana gelen kaza kahretti. Üstgeçit direğine çarpan aracın sürücüsü Mehmet Turgut (66) ağır yaralanırken, hemen yan tarafında oturan eşi Münife Turgut da yaşamını yitirdi.

KAŞLA GÖZ ARASINDA DİREĞE ÇARPTI

Sabah saatlerinde Sandıkkaya Mahallesi'nde Mehmet Turgut yönetimindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üstgeçit direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Araç içinde sıkışan Turgut çifti, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Münife Turgut kurtarılamazken, eşi Mehmet Turgut'un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.