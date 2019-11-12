Son Dakika › Güncel › ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAKİ EVİNDE SESSİZLİK HAKİM - Son Dakika
ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAKİ EVİNDE SESSİZLİK HAKİM
6 saat önce
KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:23 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde ise sessizlik hakim. Mesurier'in evinde çalışan görevliler eve Mesurier'in eski eşinin de geldiğini belirtti.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-Mesurier'in evinden görüntüler
-Evin kapısı
-Evden detaylar
-Sokaktan görüntü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı