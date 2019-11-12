Son Dakika Haberleri: Ölen eski İngiliz istihbarat subayının Büyükada'daki evinde sessizlik hakim
Son Dakika Güncel Ölen eski İngiliz istihbarat subayının Büyükada'daki evinde sessizlik hakim - Son Dakika

Ölen eski İngiliz istihbarat subayının Büyükada'daki evinde sessizlik hakim

6 saat önce

KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu.

Ölen eski İngiliz istihbarat subayının Büyükada'daki evinde sessizlik hakim, System.String[]
KARAKÖY'de ofisin  önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde ise sessizlik hakim. Mesurier'in evinde çalışan görevliler eve Mesurier'in eski eşinin de geldiğini belirtti.


- İstanbul
Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:27 Kaynak: DHA
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