Son Dakika Haberleri: ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÖNÜNE 'AİLESİ ADINA' ÇİÇEK BIRAKILDI
Son Dakika Güncel ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÖNÜNE 'AİLESİ ADINA' ÇİÇEK BIRAKILDI - Son Dakika

ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÖNÜNE 'AİLESİ ADINA' ÇİÇEK BIRAKILDI

6 saat önce

*Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kadın ofisin kapısına 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notu da bıraktı.

ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÖNÜNE 'AİLESİ ADINA' ÇİÇEK BIRAKILDI, System.String[]

*Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kadın ofisin kapısına 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notu da bıraktı.

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi,  çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Çiçeğin bırakılma anından görüntüler

-Çiçekten görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)


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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:53 Kaynak: DHA
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