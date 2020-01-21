Ölen ev sahibinin parasını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ölen ev sahibinin parasını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Ölen ev sahibinin parasını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

36 dakika önce

Karabük'te eşi tarafından ölü bulunan Recep Gücük'ün (87) evinde hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ölen ev sahibinin parasını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Karabük'te eşi tarafından ölü bulunan Recep Gücük'ün (87) evinde hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak'ta ikamet eden Recep Gücük isimli yaşlı adam eşi tarafından salonda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın yapılan otopsisinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah yaralanması bulunmadığı, Gücük'ün kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.


"Ölen ev sahibinin parasını çaldılar"


Polis ekipleri Gücük'ün yakınlarının evde hırsızlık şüphesi bulunduğunu ifade etmeleri üzerine inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından bir gün önce yaşlı adamın alt dairesini kiralayan A.S., N.G. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan incelemelerde yaşlı adamın evinden çalındığı belirlenen 14 bin 500 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve N.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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