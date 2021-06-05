Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta yaşamını yitirdi

Kaderin böylesi... Parma'nın hayatını kaybeden eski futbolcusu Rocco Perrino'nun anıldığı maçta futbol dünyasını derinden sarsacak olay yaşandı. Rocco'nun kardeşi Guiseppe, maç sırasında bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KALP KRİZİ

Guiseppe'nin ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi. Abisinin anılması için düzenlenen maçta hayatını kaybeden futbolcu, spor dünyasını derinden sarstı. Parma kulübü de bir veda mesajı paylaştı.